'Satılamayacak kadar büyük' bulunduğu için terk edilen köpek fenomen oldu

ABD'de Pomeranian yetiştiricileri tarafından 'satılamayacak' kadar büyük bulunan köpek 5 aylıkken terk edildi.

Köpeğin fotoğraflarını sosyal medyada keşfeden sanatçı Kathy Grayson, sevimli yavruyu görür görmez sahiplenmeye karar verdi.

Bertram adını verdiği köpeğine sosyal medya hesabı açan Grayson, sevimli tüylü dostunu internette fenomen yaptı.

440 bine yakın takipçi kazanan Pomeranian cinsi köpek, şimdilerde sosyal medya kullanıcılarının kalplerini eritiyor.

Köpeğini sahiplenme sürecini anlatan Grayson, "Bir hayvan sitesinde 3 fotoğrafını gördüm. Küçük yüzü, mavi bandanası, dev pençeleri, gri gözleri vardı ve bana bir şeyler anlatmak istiyordu. Gördüğümde onu sahipleneceğimi anlamıştım" dedi.

Köpeği için "küçük bir ayı yavrusu" benzetmesini yapan Grayson, Bertram'ın New York sokaklarında tanındığını söyledi ve ekledi:

"Bert, boş zamanlarda galeride sanat uzmanı olarak çalışıyor. Sevimli köpeği tanıyanlar ona hediyeler vermek ve fotoğraf çekmek için sanat galerisine geliyor. Hayranlara karşı her zaman çok iyi davranıyor."



