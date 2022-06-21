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Satılan koç eski sahibine geri döndü! '2 bin 500 liraya sattım, 3 bin 500 liraya geri aldım'

21.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’den Kütahya’nın bir köyüne satılan koç, kaçarak eski sahibine yaklaşık 30 kilometre mesafeden geri geldi. Sattığı koçun 5 gün sonra kendisine geri gelmesiyle şok geçiren Ahmet Kök, hayvanını tekrar satmaya kıyamadığını söyledi. Sattığı kişiden koçunu geri satın alan Kök, Koçu Kütahya’da bir köye satmıştım. yaklaşık 25-30 kilometre yol gelmiş. Evimin önüne gelince durmuş. Satmaya kıyamadım. 2 bin 500 liraya sattığım koçu 3 bin 500 liraya geri aldım'' şeklinde konuştu.

Satılan koç eski sahibine geri döndü! '2 bin 500 liraya sattım, 3 bin 500 liraya geri aldım'

Eskişehir'de Seyitgazi’nin Gemiç Mahallesi’nde yaşayan ve besicilik yapan 60 yaşındaki Ahmet Kök, küçükbaş hayvanlarının bir kısmını Kütahya’da yaşayan başka bir besiciye sattı. Aradan 5 gün geçtiğinde ise evinin önünde bir koç buldu. Daha sonra sattığı koçun olduğunu anlayan Ahmet Kök, alışveriş yaptığı kişiyi aradı. Kendisine geri kelen koçu tekrar göndermeye kıyamayan Kök, geri satın aldı. Koçun yaklaşık 30 kilometrelik mesafeden evi geri bulması ise Kök ailesinde büyük şaşkınlık oluşturdu.

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“2 BİN 500 LİRAYA SATTIĞIM KOÇU 3 BİN 500 LİRAYA GERİ ALDIM”

Sattığı koçun 5 gün sonra kendisine geri gelmesiyle şok geçiren Ahmet Kök, hayvanını tekrar satmaya kıyamadığını söyledi. Sattığı kişiden koçunu geri satın alan Kök, hayvanının geri gelmesiyle yaşadığı şaşkınlığı şu ifadelerle anlattı: “Koçu Kütahya’da bir köye satmıştım. Koyun ve kuzularla birlikte vermiştim. Koçu orada kaçırmışlar. Koç 5 gün sonra benim evimin önüne geri geldi. Koçla birbirimize baktık kaldık. Seslendim direk yanıma geldi. Yanıma iyice sokuldu.

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Koçun benim sattığım koç olduğunu anladım. Sattığım adamı aradım ve geri aldım. Koç yaklaşık 25-30 kilometre yol gelmiş. Kaçtıktan 5 gün sonra evimin önüne geri geldi. Yolda 3-4 farklı köyde diğer sürülere karışmış. Oralardan da kaçmış, hiç kimse tutamamış. Evimin önüne gelince durmuş.”

(İHA)

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Eskişehir
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