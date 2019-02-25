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Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa’da yıllardır inşaatı devam eden caminin bahçesine atölye kuruldu.

Bursa’da yıllardır inşaatı devam eden caminin bahçesine atölye kuruldu. Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Derneği sayesinde kurulan atölyede caminin kapı pencere gibi ahşap kısımları yapılırken, devam eden inşaata bağış elde etmek için Türkiye’de bulunan diğer camilerden de sipariş alınmaya başlandı.
Yapımı tamamlandığında kapalı alanda 5 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami Bursa’nın 4’üncü büyük camii olacak. Cami inşaatı için elinden geleni yapan dernek, bütün gayretlerine rağmen gerekli yardımı alamadı. Hatta bir ara satılık cami olarak gündeme gelen camiye ulaşan yardımlar da yeterli olmadı.
Yardım yapılsa caminin 2 yılda biteceğini söyleyen ve camide her şeyin güzel olması için çabalayan Nilüfer Ticaret Merkezi Camii Derneği Başkanı Halil Sağol, bu seferde hem maliyeti düşürmek, hem de daha güzel işçilik için tüm ahşap bölümlerini kendisi yapma kararı aldı. Sağol, bu süreçte Afrika’da bulunan ve 100 ila 200 yıl dayanacak özel bir ağaç bulup getirdi ve ustalarda ağacı işleyip kapı ve pencereleri yapmaya başladı. Cami bahçesinde yapılan atölyede boyahaneden kesime adeta küçük bir marangozhane kurulmasının ardından kapı ve pencereleri takmak için caminin inşaatının bitmesi beklenirken, çevre illerde bulunan diğer camilerden de bağış karşılığı talep alınmaya başlandı.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Dernek Başkanı Sağol, "Caminin içi ahşap ağırlıklı olacak. Sanat eseri olan kapıları pencereleri olacak. Bir arkadaş sayesinde bir atölye kurduk. İsteyenlere de yapmaya çalışıyoruz. Neticede camiye bağış sağlıyoruz. Biga ve Ayvacık’tan gelen talepleri de inşallah karşılayacağız. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi
Bir şekilde bu caminin biteceğine dikkat çeken Sağol, "Kapı ve pencereleri yaptığımız ağaç Afrika’dan geliyor. Limba ağacı kıymetli, egzotik bir ağaç. Eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. İnşallah daha iyisini yapmak nasip olur. Tam manasıyla bitirebilmek için 4 milyon liraya ihtiyaç var. İsim hakkı da veririz diye ortaya çıktık, ancak oradan da bir sonuç alamadık. Şu anda cumaları vatandaşlardan topladığımız yardımlarla bu işleri götürmeye çalışıyoruz. Biraz zor oluyor, ama bitireceğiz inşallah. Yardım işi gönül işi" şeklinde konuştu.

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu

Satılığa çıkan camide şimdi de atölye kuruldu
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