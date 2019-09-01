HABER

Satılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Koyutürk, yaşamını yitirdi. Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internetten satılığa çıkardığı öğrenildi.  Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yalvaç- Senirkent yolu üzerinde, Yalvaç'a bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

Satılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Koyutürk, yaşamını yitirdi. Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internetten satılığa çıkardığı öğrenildi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yalvaç- Senirkent yolu üzerinde, Yalvaç'a bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Koyutürk'ün kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü Koyutürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İsmail Koyutürk'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
İsmail Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internet sitesinden satılığa çıkardığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Satılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldüSatılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldüSatılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldüSatılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

PARTNEREgzersizlerden tam verim almanın püf noktaları! Egzersizlerden tam verim almanın püf noktaları!
Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 çocuk yaralıRefüje çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 çocuk yaralı
Spiral fişini prize takarken akıma kapıldı, hastanede öldüSpiral fişini prize takarken akıma kapıldı, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.