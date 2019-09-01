Satılığa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE ÖLDÜ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Koyutürk'ün (24) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Süleyman İnci (57) de götürüldüğü Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü İsmail Koyutürk'ün İzmir'de sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yaptığı, memleketi Yalvaç'a bağlı Mısırlı köyüne izne geldiği ve yarın görev yerine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Mısırlı köyü muhtarı İrfan Altunbaş, İsmail Koyutürk'ün yarın öğle vakti askeri törenle köyde toprağa verileceğini söyledi.

