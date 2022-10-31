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  4. Satılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... Oradaki yazı dikkat çekti

Satılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... Oradaki yazı dikkat çekti

31.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de feci bir kaza meydana geldi. Ancak kaza sonrası ortaya çıkanlar daha da şaşırttı. Otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç ormanlık alana uçtu. Araba kaza sonrası hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Öte yandan aracın satılık olduğu fark edilirken kazada aracın hasar almayan tek yerinin “satılık” yazısı olması da dikkat çekti.

Satılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... Oradaki yazı dikkat çekti

Sultangazi-Arnavutköy yolu Yol Bakım Şefliği mevkiinde saat 17.00 sularında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise herkeste şaşkınlık yarattı. İddiaya göre, S.T. yönetimindeki otomobil, İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında savrulan otomobil, yol kenarındaki koruma demirlerini aşarak ormanlık alana uçtu.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan S.T. yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale o esnada yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan hemen sonra yaşanan panik anları ve yaralının sedyeyle ambulansa bindirildiği anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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HURDAYA DÖNDÜ! GERİYE "SAHİBİNDEN SATILIK" YAZISI KALDI

Kaza sonrasında ormanlık alana uçan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen araca yapıştırılan "sahibinden satılık" yazısı ise dikkat çekti. Otomobil polis çekicisi ile otoparka çekildi. (İHA)

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