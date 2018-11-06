'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

Sosyal medya kullanıyorsanız herhangi bir arama motoruna “satılık böbrek” yazmanız yeterli. Onlarca paylaşım karşınıza çıkacaktır. Borçlarını ödemek isteyenler, son çare olarak bu platformlarda böbreğini satıyor. Sosyal medya platformlarından Facebook, Instagram ya da Twitter üzerinde “Böbreğimi satıyorum”, “Böbreğimi satmak istiyorum”, “Satılık böbrek arayanlar”, “Böbrek arayanlar” adı altında yapılan paylaşımlarda, böbreğini satmak isteyen onlarca insan yer alıyor.
Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz, böbreğini satmak isteyenlerle alıcı gibi konuştu. İşte o konuşmalar:
- Merhaba, internetteki satılık böbrek ilanı için aradım.
- Kiminle görüşüyorum, böbreğini satacak kişi siz misiniz?
- Peki neden sattığını öğrenebilir miyim?
- Neden siz değil de kardeşiniz?
- Kardeşinizin herhangi bir sağlık problemi var mı ya da kullandığı bir ilaç?
- Peki kaç paraya satmayı düşünüyorsunuz?
Facebookta “Böbreğimi bağışlıyorum” diye paylaşımda bulunan A.Y. ile yaptığımız konuşma da şöyle:
- Merhaba, satılık böbrek için rahatsız ettim.
- Peki neden bağışlıyorsunuz?
- Bağışlıyorum yazmışsınız ücret talep edecek misiniz?
- Peki paraya acil mi ihtiyacınız var, nakil olur olmaz hemen ödememiz mi gerekiyor hepsini?
- Peki neden satıyorsunuz?
- 18 bin dolara mı bağışlıyorsunuz?
Böbreğini satılığa çıkaran diğer bir isim de Kayseri’de oturduğunu söyleyen A.Ö:
- Merhaba. Satılık böbrek için aradım. Böbrek size mi ait?
- Peki, neden satıyorsunuz?
- Borcunuz ne kadar ve böbreğinizi kaç paraya satmayı düşüyorsunuz?
- Peki herhangi bir sağlık sorunuz var mı, kaç yaşındasınız, sigara ya da alkol kullanıyor musunuz?
Türkiye’de organlarını satmak isteyenler internet dışında doğrudan Türk Böbrek Vakfı’nı da arayıp böbreğini satmak istediğini ve bu konuda vakfın kendilerine yardımcı olmalarını istiyor. Konuyla ilgili Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, her gün neredeyse birkaç kişinin kendilerine telefon, faks ya da mail yoluyla ulaşıp organlarını satmak istediğini belirterek, şunları söyledi:
“Günde en az bir kişi böbreğini satmak için arıyor. Bu sayı bazen günde 5 ile 10 arasında da değişiyor. Bunun dışında arz talep dengesi yerine gelmediği için 23 bin vatandaş şu an böbrek için sıra bekliyor. Organ nakli de yılda 3 bin 500 civarında yapıldığı için ve daha fazlası yapılmadığından bu tür yollar söz konusu oluyor ve organ nakli ticareti mafyası ortaya çıkıyor. 9 yıla kadar cezası olmasına rağmen insanlar bir şekilde bunun ticaretini yapıyor. Diğer taraftan yapılan böbrek nakillerin yüzde 82’si canlıdan yüzde 18 ile 20’si kadavradan yapılıyor. Dolayısıyla bu yüzde 20’lerde olan rakamı yüzde 40’lara çıkaramazsak bu sorun devam eder. Bizim Böbrek Vakfı olarak önceliklerimizden biri, kadavradan yapılacak böbrek naklini artırmak. On aileden ikisi verirken, biz üçünü, dördünü ikna etmeye çalışıyoruz. Toplum olarak organ bağışı konusunda cimri bir toplumumuz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro
Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama
İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Eski görünümüne bakmayın! Bu kask tam 7.4 milyon dolara satıldı
Okuyucu Yorumları 1 yorum