HABER

Satılık ilanı asılan eve müşteri gibi gelip hırsızlık yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

ADANA'da satılık ve kiralık ev ilanlarını gördüğü binalara müşteri gibi girip hırsızlık yapan 43 yaşındaki Esef Belge'nin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptanıp yakalandı.

Can ÇELİK- ADANA,(DHA) ADANA'da satılık ve kiralık ev ilanlarını gördüğü binalara müşteri gibi girip hırsızlık yapan 43 yaşındaki Esef Belge'nin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptanıp yakalandı. Merkez Yüreğir ilçesindeki Koza, Güzelevler, Başak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde son iki ayda 7 kişinin cep telefonu evlerinden çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarının meydana geldiği satılık ve kiralık afişi asılı evlere giren hırsızlık şüphelisinin müşteri gibi davrandığı saptandı. Ayrıca Koza Mahallesi'ndeki hırsızlık olayında da cep telefonu çaldığı fark edilince mahalleli tarafından kovalandığı, bisiklete binip kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. KADIN VE ÇOCUKLAR DA KOVALADI Kadınlar ve çocukların da kovaladığı hırsızlık şüphelisinin peşinden bir kişi de otomobille takip etti ancak şüpheli ara sokaklara girerek kayboldu. Polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi evinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı tutuklandı.

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
Ablasını döven yeğenini bıçakladıAblasını döven yeğenini bıçakladı
Tartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı; kurtarılamadıTartıştığı kişiyi tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı; kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.