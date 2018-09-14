Satılık ilanı asılan eve müşteri gibi gelip hırsızlık yapmış

Can ÇELİK- ADANA,(DHA) ADANA'da satılık ve kiralık ev ilanlarını gördüğü binalara müşteri gibi girip hırsızlık yapan 43 yaşındaki Esef Belge'nin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptanıp yakalandı. Merkez Yüreğir ilçesindeki Koza, Güzelevler, Başak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde son iki ayda 7 kişinin cep telefonu evlerinden çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarının meydana geldiği satılık ve kiralık afişi asılı evlere giren hırsızlık şüphelisinin müşteri gibi davrandığı saptandı. Ayrıca Koza Mahallesi'ndeki hırsızlık olayında da cep telefonu çaldığı fark edilince mahalleli tarafından kovalandığı, bisiklete binip kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. KADIN VE ÇOCUKLAR DA KOVALADI Kadınlar ve çocukların da kovaladığı hırsızlık şüphelisinin peşinden bir kişi de otomobille takip etti ancak şüpheli ara sokaklara girerek kayboldu. Polis, kimliğini saptadığı şüpheliyi evinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı tutuklandı.
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