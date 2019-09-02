Satılık motosikletiyle yaptığı kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 2 gün önce satışa çıkardığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren sözleşmeli er İsmail Koyutürk (24), askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yalvaç- Senirkent yolunda Yalvaç'a bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda piyade sözleşmeli er olarak İzmir'de görev yapan İsmail Koyutürk'ün kullandığı 15 RA 596 plakalı motosikletle Süleyman İnci (57) yönetimindeki 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Koyutürk olay yerinde, otomobil sürücüsü İnci ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Koyutürk'ün kaza yaptığı otomobilini 2 gün önce internet üzerinden satışa çıkardığı ortaya çıktı.

ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Piyade sözleşmeli er İsmail Koyutürk için bugün öğle vakti askeri tören düzenlendi. Koyutürk'ün cenazesi kılınan namazın ardından memleketi Yalvaç ilçesi Mısırlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü Süleyman İnci'nin cenazesi ise Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde toprağa verildi.

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