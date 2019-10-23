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Satılmak üzere olan 20 flamingo yeniden özgürlüğüne kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde yavru flamingoları besleyip, sattığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yavru flamingoları besleyip, sattığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen 20 flamingo ise tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Konya Şube Müdürlü ekipleri, Ereğli İlçesinde yaşayan bir kişinin yavru flamingo beslediğini ve sattığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ihbar edilen yere gidildi. Yapılan aramada bir yere kapatılan 20 yavru flamingo ele geçirildi. Flamingolara el konulup Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner birimine götürüldü. Burada gerekli tedavileri yapılan flamingolar Cihanbeyli ilçesinde bulunan Bolluk Gölü sulak alanından tekrar doğaya salındı. Flamingoları besleyip satan kişi hakkında ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldığı belirtildi.

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