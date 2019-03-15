Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi

Sultan Hassanal Bolkiah'ın onuncu çocuğu ve dördüncü oğlu olan Mateen, sosyal medyada pek çok genç kızın merceği altında.

Yok böyle zenginlik!

Sultan Hassanal Bolkiah'ın onuncu çocuğu ve dördüncü oğlu olan 27 yaşındaki Brunei Prensi Mateen, en iyi okullarda eğitim gördü.

Ailesinin toplam mal varlığının 20 milyar olduğu belirtilen Mateen, İngiltere Askeri Akademisi’nde Sınır Birlikleri Teğmeni unvanıyla mezun oldu.

Mateen, 3 yıl ülkesi için askerlik yaptıktan sonra uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen operasyonlarda yer aldı.

En son askeri RAF pilotu olarak nitelendirildi ve bir RAF Kanat Rozeti ile ödüllendirildi.

Brunei Prensi Mateen Instagram'ın da popüler isimlerinden, 1 milyondan fazla takipçisi var.