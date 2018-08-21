Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak

Başına konan talih kuşundan habersiz olan emekli ABD'li bakın ahırı aldıktan sonra nasıl bir sürprizle karşılaştı...

Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti!

1 / 27 New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

2 / 27 Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti!

3 / 27 Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

4 / 27 Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

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9 / 27 Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.

10 / 27 Sandık şeklindeki kutunun içinden yıllar öncesine ait bir çok gazete çıktı.

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19 / 27 Sahilde bulduğu kaya parçasının içinden değerli bir şey çıkacağını düşünen adam eline aldığı çekiçle işe koyuluyor.

20 / 27 Bakın bu çalışmalar sonucunda ortaya ne çıkıyor...

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22 / 27 Bu kez de sahilde elinde dedektörle define avına çıkan bir kişiyi görüyorsunuz.

23 / 27 Define avcısı şanslı gününde gibi gözüküyor.

24 / 27 İşte define avcısının dedektör sayesinde ulaştığı sürpriz...

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