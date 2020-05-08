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Satın aldığı çekme karavanı, seyahat kısıtlaması nedeniyle il sınırında teslim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yaşayan İbrahim Karacan, şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle Sakarya’dan satın aldığı çekme karavanı iki ilin sınırında teslim aldı.

İzmit’te yaşayan İbrahim Karacan, koronavirüs salgını sonrasında tatile çıkmak için Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir firmanın ürettiği çekme karavanlardan satın aldı. İbrahim Karacan, salgın nedeniyle her ikisi de büyükşehir olan iki il arasında seyahat kısıtlaması olunca Sakarya’ya karavanı almaya gidemedi. Üretici firma karavanı Karacan’a il sınırında teslim etti. Firma yetkilisi Ersin Sarıkülçe tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi’ne getirilen çekme karavan, burada yapılan kontrollerin ardından imzalar atılarak İbrahim Karacan'a teslim edildi.

Mutlu olduğunu belirten Karacan, "Bu benim ilk karavanım, pandemi süreci sonrasında karavan almaya karar verdim. Aslında daha büyük bir karavan alacaktım ama ilk denemem olduğu için önceliğim daha ufak bir karavan oldu. Belki ilerde değiştirebilirim" dedi.

(DHA)

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