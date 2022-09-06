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  4. Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

06.09.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da yaşayan Tono Pineiro isimli emekli bir İspanyol, satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazineyle karşılaştı. Evin farklı bölümlerine gizlenmiş şekilde 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin avro) bulan Pineiro, sürpriz parayla büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan İspanya Merkez Bankası'nın 2021'den itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avroyla değiştirebileceğini öğrenen Pineiro'nun sevinci kısa sürdü. İşte haberin detayları...

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

İspanya'da emekli olduktan sonra doğduğu kasabada eski bir ev satın alan Tono Pineiro adlı İspanyol, tadilat sırasında evin farklı bölümlerinde 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin avro) buldu.

EVİNDE ADETA HAZİNE BULDU

Valensiya'da oturan ancak emekli olduktan sonra doğduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Lugo kentinin A Pousada kasabasında eski bir ev satın alan Pineiro, büyük bir sürprizle karşılaştı.

El Progreso adlı yerel bir gazeteye konuşan Pineiro, tadilat sırasında evin farklı yerlerine gizlenmiş toplam 9 milyon pesetas bulduğunu söyledi.

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"ÇOK İYİ ŞEKİLDE KORUNMUŞTU"

Pineiro, "İlk parayı, tadilat sırasında çatıda buldum, sonrasında evin geri kalanında. Evin eski sahibinin bankalara güvenmediği belli oluyor. Paranın büyük bölümü kutulara gizlenmişti ve sanırım nemden korumak için çok iyi şekilde korunmuştu. Paraların çoğu ütülenmişti." dedi.

SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

Parayı ilk bulduğunda çok sevindiğini ancak sonrasında sevincinin kursağında kaldığını anlatan Pineiro, İspanya Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avroya değiştirebildiğini aktardı.

İspanya, 1 Ocak 2002'de pesetası bırakarak avro para birimine geçmişti.

İspanya Merkez Bankası da 2021'den itibaren pesetas almayacağını duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya para
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