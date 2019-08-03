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Satın aldığı hurdalarla süs eşyası ve heykel yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de emekli demir doğrama ustası Turan Çetin (54), esnaftan topladığı hurdaları kullanarak 2 yılda 150 parçalık süs eşyası ve heykel koleksiyonu oluşturdu.

Satın aldığı hurdalarla süs eşyası ve heykel yapıyor

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de emekli demir doğrama ustası Turan Çetin (54), esnaftan topladığı hurdaları kullanarak 2 yılda 150 parçalık süs eşyası ve heykel koleksiyonu oluşturdu. Emekli aylığını bu işe harcadığını belirten Çetin, "Bu eserler benim evlatlarım gibi, bunlar elimden alınırsa çocuk gibi ağlarım" dedi.
Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde atölyesi bulunan evli ve 2 çocuk babası Turan Çetin, 40 yıl demir doğrama ustalığı yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra da bu işten vazgeçmeyen Çetin, boş zamanlarını değerlendirmek için atölyesinde çalışmaya devam etti. 2 yıl önce çevreden topladığı hurda demir parçalarıyla küçük süs eşyaları tasarlayan Çetin, daha sonra büyük heykeller yapmak için hurdacıları dolaşmaya başladı. Emekli maaşını çeker çekmez soluğu hurdacılarda alan Çetin, özellikle otomobillerin motor ve egzoz parçalarını satın aldı. Çetin, atölyesinde kaynak makinesinin başına geçip, hurda motor parçaları, fren diskleri, egzoz gibi parçaları tek tek birleştirip, bilim kurgu filmlerinden esinlenerek heykeller ortaya çıkardı. Çetin'in 'Vatan' ismini verdiği 2,5 metre uzunluğundaki koleksiyonu bin 453 parçadan oluşuyor. Eserlerinin arasında 150 heykel bulunan Çetin, heykelleri yaparken kullandığı hurdalara yaklaşık 50 bin TL harcadığını söyledi.
Çetin, atölyesinde yaptığı heykelleri, oğlunun dondurma satışı yaptığı iş yerinin bir bölümünde sergiliyor. Heykeller, iş yerinde görenlerin ilgisini çekiyor. Hurdalardan yaptığı heykellerin en büyüğünün 5 metre, en küçüğünün ise 10 santimetre boyutlarında olduğunu ifade eden Çetin, eserleri yaparken yaratıcılığını da kullandığını söyledi. Emekli aylığını hurdaları satın almakta kullandığı için eşiyle tartıştığını söyleyen Çetin, "Boş zamanlarımı atölyede heykel yaparak geçiriyorum. Bu eserler benim evlatlarım gibi, bunlar elimden alınırsa çocuk gibi ağlarım. Hurdalardan heykellerin yanı sıra uçak, helikopter, saksı ve çeşitli süs eşyaları da yaptım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Satın aldığı hurdalarla süs eşyası ve heykel yapıyorSatın aldığı hurdalarla süs eşyası ve heykel yapıyorSatın aldığı hurdalarla süs eşyası ve heykel yapıyorSatın aldığı hurdalarla süs eşyası ve heykel yapıyor

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