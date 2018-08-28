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Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:17 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 70 yaşındaki Greg Pack, antika bir kutu satın almak istedi.

Antika kutulara özel ilgisi bulunan adam, ikinci el eşyaların olduğu bir antika pazarından 4 sterlin (Yaklaşık 32 TL) karşılığında eski bir kutu satın aldı.

Tesadüfen buldu

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Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı.
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Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.
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Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
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"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"
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"Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."
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İşte o fotoğrafların negatifleri ve düzenlenmiş halleri...
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antika fotoğraf negatif

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