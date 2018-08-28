Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı

Sadece dışına bakarak aldığı kutuyu eve götürüp incelediğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan adam bakın ne yaşadı...

Tesadüfen buldu

1 / 14 Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı.

2 / 14 Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.

3 / 14 Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

4 / 14 "Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"

5 / 14 "Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."

6 / 14 İşte o fotoğrafların negatifleri ve düzenlenmiş halleri...

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