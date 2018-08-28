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Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Antika kutulara özel ilgisi bulunan 70 yaşındaki Greg Pack, 32 lira verip eski bir kutu satın aldı.

Sadece dışına bakarak aldığı kutuyu eve götürüp incelediğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan adam bakın ne yaşadı...

Tesadüfen buldu

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Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı.
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Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu.
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Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
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"Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı"
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"Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."
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İşte o fotoğrafların negatifleri ve düzenlenmiş halleri...
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Anahtar Kelimeler:
antika ingiltere

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