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Satın aldığı Mersin balığını denize bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

TRABZON’da, balıkçı tezgâhında canlı gördüğü Mersin balığını satın alarak denize bırakan Erşan Yılmaz, bu anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, balıkçı tezgâhında canlı gördüğü Mersin balığını satın alarak denize bırakan Erşan Yılmaz, bu anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Denizlerde avlanması yasak olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığın denize bırakıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi çekerek, beğeni topladı.

Kentte balık restoranı işletmecisi Erşan Yılmaz, Trabzon Balık Hali'ni gezdiği sırada bir tezgâhta canlı Mersin balığı olduğunu fark etti. Yılmaz, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan Mersin balığını satın aldı. Yılmaz, satın aldığı balığı içi su dolu bir leğene koyarak denizle buluşturmak istedi. Leğen içinde çırpınan balığı denize bırakmak için zamanla yarışanan Yılmaz'ın bu anları da arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yılmaz'ın taşıdığı balığı, sahil kıyısından denize bırakmasına ilişkin anlara ait görüntüler daha sonra sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yılmaz'ın "Mersin balığı; denizlerimizde avlanması tamamıyla yasak olan bir balık türü. Bu sabah bir balıkçı ağına takılmış. Çok değerli olan bu yavruyu ait olduğu yere kadar ulaştırmanın sevincini yaşıyorum" diyerek paylaştığı görüntüler, pek çok takipçi tarafından ilgiyle izlendi, beğeni topladı.

'BİZ YAPILMASI GEREKENİ YAPTIK'

İzleyenlerin ve balıkçıların bu konuda daha duyarlı olması için görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını anlatan Yılmaz, "Bu balıklar genelde balıkçıların ağlarına takılıyor, çok nadir görürülüyor. Balıkçı bunu tuttuğu zaman normalde kendisi tutup denize bırakması gerekiyor. Ama tezgâha getiren de oluyor. Sabah da bir tane gelmiş, oradaki arkadaşlar ayırmışlar, 'aldık onu oradan denize bırakalım' dedik. Biz yapılması gerekeni yaptık. . Biz de bu anları paylaştık. Balıkçılar ve vatandaş bu konuda daha bilinçli olmasını istedik" dedi.

Yılmaz, Mersin balığının, tatlı ve tuzlu suda yaşayabilen nadir balıklardan biri olduğunu da ekledi.

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