Satın aldığı Mersin balığını denize bıraktı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, balıkçı tezgâhında canlı gördüğü Mersin balığını satın alarak denize bırakan Erşan Yılmaz, bu anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Denizlerde avlanması yasak olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığın denize bırakıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi çekerek, beğeni topladı.

Kentte balık restoranı işletmecisi Erşan Yılmaz, Trabzon Balık Hali'ni gezdiği sırada bir tezgâhta canlı Mersin balığı olduğunu fark etti. Yılmaz, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan Mersin balığını satın aldı. Yılmaz, satın aldığı balığı içi su dolu bir leğene koyarak denizle buluşturmak istedi. Leğen içinde çırpınan balığı denize bırakmak için zamanla yarışanan Yılmaz'ın bu anları da arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yılmaz'ın taşıdığı balığı, sahil kıyısından denize bırakmasına ilişkin anlara ait görüntüler daha sonra sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yılmaz'ın "Mersin balığı; denizlerimizde avlanması tamamıyla yasak olan bir balık türü. Bu sabah bir balıkçı ağına takılmış. Çok değerli olan bu yavruyu ait olduğu yere kadar ulaştırmanın sevincini yaşıyorum" diyerek paylaştığı görüntüler, pek çok takipçi tarafından ilgiyle izlendi, beğeni topladı.