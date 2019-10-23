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Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

BURSA'da babasının satın aldığı otomobilin motor kısmına bakmak isteyen Tahsin Berkay Pınar (19), kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da babasının satın aldığı otomobilin motor kısmına bakmak isteyen Tahsin Berkay Pınar (19), kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı. Yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılrken, otomobili satın alan baba Hakan Pınar (44), "Satın aldığım kişiyi arayarak, arabadan yılan çıktığını söyledim. O da sadece arabayı sattığını, yılanı satmadığını söyleyerek, yılanı geri istedi" dedi.
Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Hakan Pınar, Gürsu'dan satın aldığı ikinci el otomobili oğlu Tahsin Berkay Pınar'dan yıkatmasını istedi. Oğul Pınar da otomobilin motor kısmına bakmak istedi. Ancak kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı. Hemen babasını aradı. Oğlunun yanına gelen baba, yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarıp, belediye ekiplerine teslim etti.
Yılanı gördüğünde korktuğunu söyleyen Tahsin Berkay Pınar, "Elimi kaputun içine soktuğumda yılan sesi duydum. Babamı çağırdım. Yılanı bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. Çok korktum" dedi.
'ARABAYI SATIN ALDIĞIM KİŞİ YILANI BENDEN GERİ İSTEDİ'
Şaşkınlık ve panik yaşadıklarını anlatan Hakan Pınar da "Dün arabayı aldık. Oğluma yıkatması için verdim. Arabayı yıkattıktan sonra motor kısmına bakmak istemiş. Kaputu açtığında yılanla karşılaşmışlar. Beni çağırdılar. Yılan büyük bir yılandı. Zehirli olabileceğini düşünerek itfaiyeyi çağırdım" diye konuştu. Olayın ardından arabayı satın aldığı kişiyi aradığını belirten Hakan Pınar, "Arabadan yılan çıktığını söyledim. O da bana sadece arabayı sattığını yılanı satmadığını söyleyerek, yılanı geri istedi" dedi.

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