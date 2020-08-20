Satın aldığı patatesin üzerinde İsa’nın yüzünü gördü

Süpermarketten aldığı patatesin yüzünde İsa’nın yüzünü gören kadın şok geçirdi. Gelip göz atması için çağırdığı eşi de karısıyla aynı fikirde.

İskoçya’nın Dundee şehrinde resepsiyonist olarak çalışan Nikki “Paketi mutfak tezgahına koyar koymaz yüzü fark ettim. Sonra bakmaya başladım ve karşımda İsa’nın yüzü vardı. İsa bana bakıyordu. İnsanların yiyeceklerde İsa’yı gördüğüne dair hikayeler duymuştum ama hiç başıma gelmemişti” dedi.

Hemen eşine haber verdiğini söyleyen Nikki “Eşim genelde bu tür şeylere karşı şüphecidir. Her şeye soğukkanlılıkla yaklaşır. Ancak o da İsa’nın yüzü olduğu konusunda bana hak verdi” dedi.

Yiyeceklerde, nesnelerde veya doğada İsa’yı gördüğünü düşünenlerin uzun bir geçmişi var. Ocak ayında 26 yaşındaki Amy Cathrine McCue pişirdiği patatesli yiyeceğin üzerinde İsa’nın yüzünü gördüğünü söylemişti.

Mayıs ayında ise 43 yaşındaki John Dickon yakacak odun keserken bir ağaç gövdesinde İsa’nın yüzünü gördüğünü fark etti.

2 çocuk babası olan Dickon “Neredeyse aklımı kaybediyordum ve çalışmayı bıraktım. İsa karşımdaydı” dedi.



