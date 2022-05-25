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Satın aldığı uyuşturucu limon tuzu çıktı, soluğu savcılıkta aldı!

25.05.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir şahıs, 200 lira karşılığında aldığı uyuşturucu maddenin limon tuzu çıkması sonucu uyuşturucu satıcısı hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, satıcı hakkında ise arama kararı çıkarıldı.

Satın aldığı uyuşturucu limon tuzu çıktı, soluğu savcılıkta aldı!

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gemlik ilçesinde 37 yaşındaki H.Ç. isimli bir şahıs, aldığı uyuşturucu madde limon tuzu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Olay, 2 Mayıs'ta Gemlik ilçesinde meydana geldi. H.Ç., sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den (22) metamfetamin almak üzere anlaşıp randevulaştı. Dr. Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi’ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. Anlaştığı torbacı Ç.K.Y.'den metamfetamin aldığını, karşılığında da 200 TL'yi elden verdiğini belirten H.Ç., maddeyi kullandığında ise limon tuzu olduğunu anladığını söyleyip şikayetçi oldu. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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