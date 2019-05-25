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Satın aldıkları çilekleri kendi elleriyle topluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde vatandaşlar satın alacakları çilekleri seradan kendi elleriyle topluyorlar.

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde vatandaşlar satın alacakları çilekleri seradan kendi elleriyle topluyorlar.

Altunhisar ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Tüzün (57), 9 yıl önce tarlasına hobi amaçlı çilek dikti. Çilekten iyi verim elde eden Tüzün, ekim alanını büyüttü. Seraya gelen vatandaşlar ise, çilekleri kendi elleriyle toplayarak satın alıyor. Çiftçi Ramazan Tüzün, çilek üretimine 9 yıl önce hobi amaçlı başladığını söyleyerek, "Altunhisar'da çilek olur mu olmaz mı diye tereddüt ile 500 fide ile başladık. İstediğimiz verimi aldık. Biz bunu büyüttük. Her yıl 30 dönüm dikim yapıyorduk. Bu yıl çocuklar olmadığı için 10 dönüm dikim yaptık. Vatandaşların ilgisi mükemmel. Herkes kendi eliyle topladığı zaman yeşili olsun çürüğü olsun veya bozulmuşu olsun almıyor. Elinin sevdiğini ne istiyorsa onu topluyor" dedi. Tüzün, çileğin kilosunun ise 8 ile 10 TL arasında satıldığını sözlerine ekledi.

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