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Satın alınan evde insana ait kafatası ve kemikler bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Adana'da, satın alınan evde tadilat yapan işçiler tarafından kapıyla tavan arasında yer alan boşlukta bulunan insana ait kafatası ve kemiklerin, eski ev sahibinin yaklaşık 30 yıl önce tıp fakültesinde eğitim gören oğlu için kimsesizler mezarlığından eğitim amacıyla yasal olarak alındığı tespit edildi

Adana'da, bir kişinin yeni satın aldığı evde tadilat yapan işçiler tarafından kapıyla tavan arasında yer alan boşlukta bulunan insana ait kafatası ve kemiklerin, eski ev sahibinin yaklaşık 30 yıl önce tıp fakültesinde eğitim gören oğlu için kimsesizler mezarlığından eğitim amacıyla yasal olarak alındığı belirlendi.

Ş.A'nın, yeni satın aldığı merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evde tadilat yapan işçiler tarafından 1 Nisan'da bulunan insana ait kafatası ve kemiklerle ilgili eski ev sahibi Ali İ'nin ifadesi alındı.

5 Ocak Polis Merkezine giden Ali İ. ifadesinde, yaklaşık 30 yıl önce tıp fakültesinde okuyan oğlu Metin İ’ye anatomi dersi için lazım olan kemikleri, belediyeye yaptığı başvuru sonrası kimsesizler mezarlığından yasal olarak aldığını belirtti.

Ali İ'nin, o dönem bakteri üretmemesi için kaynattıktan sonra vernikledikleri kemikleri, oğlunun üniversiteden mezun olmasının ardından evinin banyosunda kapıyla tavan arasında yer alan boşluğuna koyduklarını, daha sonra orada unuttuklarını söylediği öğrenildi.

Ali İ'nin oğlu doktor Metin İ. de tıp fakültesinde eğitim gördüğü sırada anatomi dersi için kemik gerektiğini belirterek, "Babam o yıllarda mezarlığa giderek kemikleri temin etmiş. Ben de o yıllarda eğitim amaçlı kemikler üzerinde ders çalıştım. Sonrasında babam kemikleri muhafaza etmiş." şeklinde ifade verdi.

Bu arada, insana ait kafatası ve kemikler, gömülmek üzere yetkililere teslim edildi.

Adana'da bir kişinin yeni satın aldığı evde tadilat yapan işçiler, 1 Nisan'da, kapıyla tavan arasında yer alan boşlukta insana ait kafatası ve kemikler bulmuş, polis, olay yerine gelerek araştırma yapmıştı.

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