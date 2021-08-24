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  4. Satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lirası çalındı

Satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lirası çalındı

24.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir kişinin satın almak istediği park halindeki otomobilde bıraktığı 75 bin lira çalındı.

Satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lirası çalındı

Edinilen bilgiye göre, D.S, araç alımı için anlaştığı M.G. ile devir işlemlerini yaptırmak için buluştu.

Bankadan 75 bin lira çekerek notere giden D.S. ve M.G, öğle tatili nedeniyle devir işlemini yaptıramayınca satıcının iş yerine gitti.

Yaklaşık 1 saat sonra dışarı çıkan ikili, satışı yapılacak otomobilin camının kırılarak içerisindeki paranın çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı ilk incelemede, şüphelilerin sahte plakalı otomobil ile gelerek parayı çaldıkları belirlendi.

D.S'nin otomobil alımı için başka bir şehirde olan arkadaşına aracılık ettiği öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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