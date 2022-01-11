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Satın almak istediği arazi aracını kendisi üretti! Dubai, Almanya ve Bulgaristan sıraya girdi

11.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satın almak istediği arazi aracının Türkiye’de üretilmediğini öğrenen genç girişimci Mahmut Altunbaş, tamamen yerli ve milli kaynaklarla arazi aracı üretme kararı aldı. 'Buggy' isimli arazi aracını üretmeye başlayan Altunbaş, Dubai, Almanya, Bulgaristan gibi ülkelerden talep aldıkları araç için, ''Satın almak için bakmaya başlamıştım. Türkiye’de seri üretim yapan kimseyi bulamadım doğru düzgün, bir kişi buldum o da Çin’den ithal edip burada birleştirme gibi yapıyordu'' açıklamasında bulundu.

Satın almak istediği arazi aracını kendisi üretti! Dubai, Almanya ve Bulgaristan sıraya girdi

KOSGEB desteğinin ardından üretim kapasitesini arttıracak olan Altunbaş’ın en büyük hedefi ise ihracat. Satın almak istediği aracı kendi üreten Mahmut Altunbaş; "Satın almak için bakmaya başlamıştım. Türkiye’de seri üretim yapan kimseyi bulamadım doğru düzgün, bir kişi buldum o da Çin’den ithal edip burada birleştirme gibi yapıyordu. Kalite olarak da çok düşüktü. Kendimiz daha iyisini yaparız diye başladık, yüksek kaliteyle şuan kullanabildiğimiz her şeyin kalitelisini kullanıyoruz. Kendimiz bineceğimiz aracı satıyoruz diyebiliriz. Güvenlik olarak da bir araçla yarışacak seviyededir, şase sağlamlığı arabayla aşağı yukarı aynı. Atv ve diğer buggylere göre çok daha sağlam bir şasemiz var” dedi.

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AYLIK 10-12 ARAÇ ÜRETİLİYOR

Müşteri kitlesinin daha çok safariciler olduğunu belirten Altunbaş, Dubai, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerden de araca talepler olduğunu belirtti. Altunbaş; “Şuan için aylık 10-12 araç civarı üretim yapıyoruz. Arttırılabilir siparişe göre ama plaka olayından sonra satışların yüzde 500 artacağını düşünüyoruz. O zaman fabrikalaşmayı düşünüyoruz. Üretimi komple sıfırdan yapıyoruz. Çelik çekme boruyu Konya’dan boru halinde alıyoruz, bu hale kadar getiriyoruz. Tamamını yerli malzeme kullanıyoruz. Çin malı cıvata bile bulundurmuyoruz araçta. Tamamı Türk malı olacak şekilde üretiyoruz. Safaricileri de en çok cezbeden kısmı güvenliği. Şuan için 2 kişilik versiyonları 50 bin, 4 kişilik versiyonlarını 60 bin liradan satıyoruz toplu satış yaptığımızda ise indirim uyguluyoruz’’ dedi.

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Asker ve polisin bu araçları kullandığını söyleyen Altunbaş, arazi araçlarını hem devlete üretmek hem de ihracat yaparak katma değer sağlamak istiyor.

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(İHA)

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