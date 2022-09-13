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Satırla kestiği kafasını tencerede saklamıştı! "Annem bana büyü yaptı ve saldırdı"

13.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tüyleri diken diken eden bir anne cinayeti meydana gelmişti. Kavga ihbarı üzerine Tuğçe Sayın (35) ile annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) bulunduğu eve giden polis ekipleri evdeki kan donduran manzarayla karşılaşmıştı. Palabıyık'ın başı vücudundan ayrılmıştı ve farklı bir odadaki tenceredeydi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Sayın'ın annesinin kendisine saldırdığını ve büyü yaptığını öne sürdüğü, ayrıca akıl sağlığıyla ilgili rapor yer aldı.

Polis ekiplerinin kavga ihbar üzerine gittiği, kanın gövdeyi götürdüğü evdeki korkunç manzarada anne Palabıyık'ın sırtüstü yattığı ve başının vücuduyla aynı yerde bulunmadığı görülmüştü. Palabıyık'ın vücudundaki bazı etlerin de kemiğinden sıyrılıp bir kovaya konduğu ortaya çıkmıştı. Tüyler ürperten olaydan önce Palabıyık'ın "Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldığı da öğrenildi. Annesini öldürdüğünü itiraf eden Sayın'ın "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu iddianamede yer aldı ve akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi. İşte geçen yıl Küçükçekmece'de meydana gelen olayın tüm ayrıntıları ve yeni gelişmeler...

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"ANNEM EVDE DEĞİL" DEDİ

Olay, 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'de bulunan sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde komşuları Sevilay Palabıyık'a ulaşamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı.

Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

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İTİRAF ETTİ: "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM, KENDİSİ BANYODA"

Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti. Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi.

POLİSLER KAN DONDURAN MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, "Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi.

İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya konulduğunu gördü.

İtiraf üzerine gözaltına alınan Sayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"KIZIM BENİ ÖLDÜRECEK"

Tuğçe Sayın’ın annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) "Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

"ANNEM BANA SALDIRDI VE BÜYÜ YAPTI"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın’ın ifadesine yer verildi. Tuğçe Sayın ifadesinde, "Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı" dedi.

İddianamede Adli Tıp Kurumundan gelen "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu da yer aldı. Tuğçe Sayın hakkında, "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi. İddianame kabul edildi.

Tuğçe Sayın’ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet şizofreni satır
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