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Satırla saldırdığı 3 kişiyi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

ADANA'da kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırıp, yaraladığı öne sürülen Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kaldırımda oturan 3 kişiye satırla saldırıp, yaraladığı öne sürülen Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Kaldırımda oturup, içki içen 3 kişiye arkalarından yaklaşan Mustafa A., iddiaya göre elindeki satırla saldırdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdığı 3 kişiyi satırla çeşitli yerlerinden yaralayan şüpheli, arbede sırasında kendisi de başından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden Mustafa A., elindeki satırı göle atıp, teslim oldu. Polis aracına bindirilen şüpheli, esas mağdurun kendisi olduğunu söyleyip, saldırdığı kişilere ölüm tehditlerinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğer ikisi ise ayakta tedavi edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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