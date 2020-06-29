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Satırlı dehşet! 40 yıllık komşularına saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 22:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde cinnet getiren öğretmen, 40 yıllık komşularına satırla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Gedik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gören ve ilaç kullanan matematik öğretmeni K.B. (63), henüz bilinmeyen bir nedenle karşı komşuları Necati Kaya (60) ve eşi Hakime Kaya'ya (56) elindeki satırla saldırdı.

EMNİYET GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Komşuların sesler üzerine olay yerine gelmesiyle çifti bırakan K.B., elindeki satırla emniyet güçlerine teslim oldu. Satır darbeleriyle yaralanan çift ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakime Kaya, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

Halen matematik öğretmenliği yapan K.B.'nin 2 yıl önce ismini değiştirdiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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