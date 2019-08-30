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Satış fişine eklediği mesajla kadına şiddeti protesto ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Denizli'de market işleten bir esnaf, kestiği satış fişlerinin alt bölümüne "Kadına şiddete hayır" mesajını da ekledi - Esnaf Elvan Ünal: - "Biz küçük esnafız. Marketler daha çok fiş kesiyor. Bu eyleme onların da katılmasını bekliyorum. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak hepimizim görevi"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde market işleten Elvan Ünal, kadına şiddete dikkati çekmek için kasa fişlerine "Kadına şiddete hayır" yazısı ekledi.

Değirmenönü Mahallesi 1477 Sokak'ta işlettiği marketinde AA muhabirine açıklama yapan Ünal, son dönemde artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi.

Ünal, "Yazar kasada yaptığım ayarlamayla kestiğim fişlere 'Kadına şiddete hayır' yazısı ekledim. Çok olumlu tepkiler aldım. Bazen oturduğumuz yerden konuşmakla olmuyor. Kadına yönelik şiddetin durması için artık bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Emine Bulut cinayetinin unutulmayacak acılar bıraktığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu gibi olaylara sessiz kalmamalıyız. Biz küçük esnafız. Marketler daha çok fiş kesiyor. Bu eyleme onların da katılmasını bekliyorum. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak hepimizim görevi. Her kesimin buna karşı bir refleks geliştirmesi gerekiyor. Esnaf olarak toplumsal baskı oluşturmamız gerekiyor. Benim yaptığım bu uygulamayı sosyal medyada paylaştım. Ardından da Türkiye genelinde de birçok esnafın yazar kasalarına "Kadına şiddete hayır" sloganını işlediğini öğrendim."

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