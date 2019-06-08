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Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de mermer ihracatı yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalışırken Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katılan Ayşe Kırbaş (39), kendi şirketini kurarak patron oldu.

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de mermer ihracatı yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalışırken Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katılan Ayşe Kırbaş (39), kendi şirketini kurarak patron oldu. Kırbaş, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki toplam 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor.
Denizli'deki bir mermer ihracatı firmasında satış sorumlusu olan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Kırbaş, 3 yıl önce Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Kırbaş, sertifikasını aldıktan sonra 10 bin dolar yatırım yaparak, mermer sektöründe faaliyet gösteren kendine ait bir şirket kurdu.
Kırbaş, ardından yurt dışındaki ülkeleri tek tek dolaşıp, Denizli mermerini tanıtmaya başladı. Kentteki fabrikalardan satın aldığı mermerleri yurt dışına pazarlayan Kırbaş, şimdi Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki 40 ülkeye ihracat yapıyor.
'BAŞARIYA ODAKLANDIM'
Kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Kırbaş, "12 yıl boyunca farklı firmalarda satış sorumlusu olarak çalıştım. 3 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Denizli Ticaret Odası'nın girişimcilik kursunun ardından kafamda yapacağım işi netleştirdim. Bu konuda tereddütlerim de vardı. Daha sonra bu işi başarabileceğime inandım ve yalnızca başarıya odaklandım. Kendi şirketimi kurup sıkı bir çalışma temposunun içerisine girdim. Çantamı alıp, yurt dışındaki ülkelerde Denizli mermerinin tanıtımını yaptım" dedi.
Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının ülkenin ilerlemesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ayşe Kırbaş, "Şirketimi kurduğum ilk yıl 2 milyon dolarlık mermer ihracatı yaptık. Şu an 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Çin, Almanya, Katar, Mısır, Singapur, Malezya en çok satış yaptığımız ülkeler. Kentte üretilen mermerin her çeşidini yurt dışına satıp, ülkemize döviz getiriyoruz. Doğal taş aşığı bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum ve başarılı olduğum için çok mutluyum. Bir kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Aynı anda hem ailemizi geçindirebilir, hem de ev işlerimizle ilgilenebiliriz" diye konuştu.

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Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyorSatış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyorSatış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyorSatış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor

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