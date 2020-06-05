HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi

Satış yapmasına izin verilmeyince kamyonetini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

İzmit’te, Ahmet Karaman meyve ve sebze satmasına izin verilmemesi üzerine kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Polisler tarafından sakinleştirilen Ahmet Karaman, belediyeye tepki göstererek, “Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden?” diye bağırdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyonetine yüklediği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Karaman’a, her yıl satış yaptığı noktada İzmit Belediyesi tarafından bu yıl izin verilmedi. Yol kenarına park ettiği kamyonetiyle satış yaptığı sırada, İzmit Belediyesi ekipleri Karaman’ın yanına gelerek kamyonetini kaldırmasını istedi. Bir süre zabıta ekipleriyle tartışan Karaman, meyve sebze dolu kamyonetin kasasını benzin dökerek ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevler kamyonete sıçramadan söndürdü.

Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet Karaman, “Size ekmek verdim, size oy verdim. Garibanım, ekmek teknem bu, ne istiyorsunuz benden? Ben garibanım gariban. Ekmek parası kazanıyorum burada. Garibanın tezgahına mı kaldınız? İzmit'i mi gülümsetiyorsunuz siz, Allah sizi kahrı perişan eylesin, alın şimdi sizin olsun” diye bağırdı. Olayın ardından Ahmet Karaman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybettiİki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Hesabına para yağınca şoke oldu! Paraları...

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüste ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye götürüldü

Polisler kontrol etti! Fark edildiği an hemen araçtan indirildi

Eşini, boğazını keserek öldürmüştü! Mahkemede söyledikleri 'pes' dedirtti

Eşini, boğazını keserek öldürmüştü! Mahkemede söyledikleri 'pes' dedirtti

İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti

İki kadın bıçakla saldırdı, iş adamı hayatını kaybetti

672 parça! 2 milyon liraya satacaklardı

672 parça! 2 milyon liraya satacaklardı

Otobüste fenalaşınca koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Halk otobüsünde koronavirüs paniği! Bir anda yere yığıldı

Saman yüklü kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasında

Oyuncak gibi devrildi! Saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.