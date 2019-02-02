"Satış yokken var demek yalandır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sakarya'daki silah fabrikasının satıldığı ve kendisinin buna tepki göstermediği" iddiaları üzerine "Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekarlıktır." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun dün sabah katıldığı televizyon programında kendisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunduğunu, bunları ibretle izlediğini belirtti. "Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü aklının dibini gülümseyerek takip ettim." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş tahtaya bastı, yine baltayı taşa vurdu, bir kez daha açığa düştü! Gerçi bu gibi durumlar onun için öylesine olağan ve otomatiğe bağlanmıştı ki haline ne acıyan ne de haksızlığını araştıracak kalmıştı. Ancak haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Aklına eseni konuşan hak ettiğini bulur, lafın okkalısını duyar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir."

Kılıçdaroğlu'nun bir yandan Sakarya'daki silah fabrikasının satışına neden sessiz kaldığını sorduğunu diğer yandan ise kendisinden hiçbir çıkış beklemediğini söylediğini hatırlatan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu tam bir çelişki yumağı, tam bir yalan ve aldatma yuvası. Benim için üzülüyormuş, dert etmesin bu da geçer." değerlendirmesinde bulundu. - "Bir satış değil, işletme hakkının 25 yıl süreyle devri" MHP Genel Başkanı Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bak Sayın Kılıçdaroğlu, kalbin çürük olsa da kulağını bana ver. Milliyetçilik lafla olmaz, doğru. Senden zaten milliyetçi olmaz. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir. Sakarya'da kurulu bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne ait olan 1. Ana Bakım Fabrikalar Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanacaktır. Burada takip edilecek özelleştirme yöntemi bir satış değil, işletme hakkının 25 yıl süreyle devridir. İşletme hakkının devir faaliyetleri 20 Aralık 2018 tarihinden itibaren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Koordinatörlüğünde ilgili kurumların katılımıyla devam etmektedir.

Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekarlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu farkındaysan yine çaktın, yine sınıfta kaldın." - "Korkuyor, çünkü..." Kılıçdaroğlu'na "Neyden rahatsız oluyorsun? Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68’e çıkmasından mı? Kendi kendine yeten bir ülke olmamızdan mı? Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından mı? Nedir seni hoplatan, hazım zorluğu çektiren?" sorularını yönelten Bahçeli, şöyle devam etti: "Söyle de belki tedavisi bulunur. Yıllarca tankı, topu, mühimmatı yabancılardan almadık mı? Dönem dönem uygulanan silah ambargolarıyla Türk ordusunun harekat kabiliyeti kısıtlanmadı mı? Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acıklı yaptırımlar ne çabuk unutuldu? Sayın Kılıçdaroğlu havanda su dövüyor, havada istismar taklaları atıyor. Fakat gafillik nafiledir. Sakarya ve çevresinin savunma sanayi merkezlerinden birisi olmasından ürkmesi boşunadır. Korkuyor çünkü HDP’ye karşı yüzü kara çıkacak, PKK'ya verdiği sözün altında ezilecek. Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla. Kandil ittifakınızdan umutlandı, emperyalizm ittifakınızla kanlandı, Türk ve Türkiye düşmanları ittifakınızla canlandı. Yanınıza 12 Eylül zulmünü de aldınız, artık fren ve dikiş tutmazsınız."