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Satışa çıkardığı kamyonetini dolandırıcılara kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde turizmci Erdoğan Akça (47) bir internet sitesi aracılığıyla satışa çıkardığı kamyoneti dolandırıcıların eline geçti.

Satışa çıkardığı kamyonetini dolandırıcılara kaptırdı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde turizmci Erdoğan Akça (47) bir internet sitesi aracılığıyla satışa çıkardığı kamyoneti dolandırıcıların eline geçti. Aracının Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulan ve bir kadına devredildiğini anlayan Erdoğan Akça, "Şimdi arabamı geri alabilmek için uğraşıyorum. Herkes bu dolandırıcılara dikkat etsin" dedi.
Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde turizmle uğraşan iki çocuk babası Erdoğan Akça, 48 HC 351 plakalı kamyonetini satmak için bir internet sitesine 30 bin 450 lira fiyatla ilan verdi. Erdoğan Akça'yı ilanda verdiği telefon numarasından arayan ve kendisini H.G. olarak tanıtan kişi, araca talip olduğunu söyledi. Muğla Bodrum'da bir yatta aşçı olarak çalıştığını anlatan H.G., aracı kimseye satmamasını, izin alınca gelip satın alacağını aktardı.
DOLANDIRILDIĞINI ERTESİ GÜN ANLADI
Daha sonra aynı kişi izin alamadığını, aracı Muğla'nın Fethiye ilçesine getirmesini ve burada eniştesinin aracı satın alacağını söyledi. Bunun üzerine kamyonetiyle Fethiye'ye giden Erdoğan Akça, kendisini H.G.'nin eniştesi E.O. olarak tanışan kişiyle görüştü. E.O. burada IBAN numarasını istediği Erdoğan Akça'nın hesabına H.G. tarafından paranın yatırıldığını kaydetti. Akça, paranın gelmediğini söyleyince E.O. bu kez H.G.'nin hesapta bir karışıklık yaptığını, kendisi noterde satış sözleşmesine imza atmazsa parayı bankadan alamayacağını anlattı. Bunun üzerine E.O. ile notere giden Erdoğan Akça satış sözleşmesini imzaladı. Erdoğan Akça ertesi gün paranın yatırılmadığını, dolandırıldığını ve kendisini telefonla arayan kişinin gerçek adının H.O. olduğunu anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.
'ARABAMI ALABİLMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM'
Erdoğan Akça, başından geçenleri şöyle anlattı:
"Bu kişi beni 5 gün süreyle aradı. Aracı alacağını, başka kimseye satmamamı, izin alınca hemen geleceğini belirtti. Birkaç gün sonra tekrar arayarak, izin alamadığını eniştesinin Fethiye'den alacağını belirtti. Adının E.O. olduğunu ve H.G.'nin eniştesi olduğunu belirten kişiyle Fethiye'de buluştuk. Parayı yatıracağını belirterek IBAN numaramı istedi. Bir süre sonra 'para yattı' diye onun telefonuna bir mesaj geldi. Ben bankaya sordum para yatmamış. Paranın yatmadığın söyledim. 'Hesapta bir karışıklık olmuş', 'Sen araç için imza atmazsan parayı geri alamıyor', 'Yattan çıkamıyor' gibi yalanlar söyledi. Bu arada bana içeriden getirdiği sodayı ikram etti. Ne olduğunu anlamadım. Daha sonra notere gittik. 'Haydi parayı yarın alacaksın, imzala' dedi. Ben de kendimde olmayarak imzaladım. Sonraki gün sabah dolandırıldığımı anladım. H.G.'ye telefon açarak, paramı istedim. 'Ne parası ben senden araba almadım' diyerek küfretti. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Hemen Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyusunda bulundum. Arabanın peşine düştüm. Arabayı, Muğla'nın Dalaman ilçesinde tesadüfen buldum. Arabayı, A.A. adında bir kadına devretmişler. Hemen polise gittim. Ama bir şey yapamayacaklarını söylediler. Çünkü benim imzamla araba satılmış gözüküyor. Şimdi arabamı tekrar geri alabilmek için uğraşıyorum. Herkes bu dolandırıcılara dikkat etsin."

FOTOĞRAFLI

Satışa çıkardığı kamyonetini dolandırıcılara kaptırdıSatışa çıkardığı kamyonetini dolandırıcılara kaptırdı

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