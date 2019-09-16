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Satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin evine baskın düzenleyen narkotik polisi satışa hazır paketler halinde kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Satışa hazır paketler halinde kokain ile yakalandı

Samsun’da bir kişinin evine baskın düzenleyen narkotik polisi satışa hazır paketler halinde kokain maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Şahin I.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 28 paket halinde 16,59 gram kokain madde ise 1 adet hassas cep terazisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şahin I. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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