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Satmak istediği otomobili ekspertize götürdü, duyduklarına inanamadı! Zararı 100 bin lira...

15.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Mehmet Kaya, satmaya karar verdiği 2013 model otomobilini ekspertize götürünce, şoke eden gerçeği öğrendi. Otomobilinin 2 ayrı aracın parçasıyla birleştirildiğini ve kilometresinin de düşürüldüğünü öğrenen Kaya, duyduklarına inanamadı. Aracı 2 yıl önce bir arkadaşından satın aldığını belirten Kaya, 100 bin TL zararı olduğunu söyledi.

Satmak istediği otomobili ekspertize götürdü, duyduklarına inanamadı! Zararı 100 bin lira...

Otomobilini satmaya karar verince ekspertize götüren Mehmet Kaya, duydukları karşısında şoke oldu. Otomobilinin, 2 ayrı aracın ön ve arka kısımlarının birleştirilerek oluşturulduğunu, kilometresinin düşürüldüğünü ve hava yastıklarının da işlem gördüğünü öğrendi.

"100 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Başından geçen olayı anlatan Kaya, “Bir arkadaşımdan aldım aracı. Aracın ufak tefek boyalarının olduğu söylendi. Aracı satmaya götürdüm 2 yıl sonra. Aracın 2 ayrı araçtan birleştirilmiş olduğunu öğrendim. Aynı zamanda aracın kilometresi de düşürülmüş ve hava yastıkları da işlem görmüş. Yaklaşık 100 bin liralık zararım var. Araç almadan önce mutlaka doğru bir yerde ekspertiz yapılması gerekiyor. Aracı alırken plakadan sorgulama yaptım. Sorgulamada da herhangi bir sorun çıkmadı. Araç dışarıdan kayıt dışı bir yerde serviste yaptırılmış” dedi.

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(İHA)

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