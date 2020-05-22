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Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, adı açıklanmayan bir kişi, satmak istediği otomobilinin arızalarını tespit eden eksper Mehmet Kavgacı'yı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Güvenlik kameralarınca görüntülenen olayın ardından kaçan saldırgan ile beraberindeki 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Mavikent Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, adı açıklanmayan bir kişi satmak istediği otomobilini, alıcıyla birlikte, eksper Mehmet Kavgacı'nın iş yerine getirdi. Kavgacı, yaptığı inceleme sonunda otomobilin arızalarını tespit edip, rapor hazırladı. Ancak otomobil sahibi, raporun hatalı olduğunu söyledi. Kavgacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan otomobil sahibi, kısa süre sonra beraberindeki 2 kişi ile geri geldi. Yeniden çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancayla Kavgacı'ya ateş etti.

Göğsünden vurulan Kavgacı, kanlar içinde yere yığılırken saldırgan beraberindekiler ile kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen 2 çocuk babası Mehmet Kavgacı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından satılmak istenilen otomobil ile kaçan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın otomobille gelmesi, Mehmet Kavgacı'ya ateş etmesi ve kaçması yer alıyor.

(DHA)

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