HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Satmak isterken suçüstü yakalandılar! Değeri...

Satmak isterken suçüstü yakalandılar! Değeri...

14.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmaya çalışan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanların işlemleri devam ederken kitap Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Satmak isterken suçüstü yakalandılar! Değeri...

Diyarbakır Kayapınar'da İbranice el yazması olan tarihi kitabı, 300 bin TL'ye satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

ibranice-el-yazmasi-kitabi-satmaya-calisirken-yakalandilar_6184_dhaphoto2

300 BİN TL'YE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde 3 kişinin ellerindeki İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin aracında yapılan aramada, el yazması kitap ele geçirildi.

ibranice-el-yazmasi-kitabi-satmaya-calisirken-yakalandilar_6184_dhaphoto6 (1)

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kitap Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Başkanı'ndan çarpıcı sözler! 'Sürpriz değil, müjde'YÖK Başkanı'ndan çarpıcı sözler! 'Sürpriz değil, müjde'
Türkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildiTürkiye sınırında korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde...Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.