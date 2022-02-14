Satmak isterken suçüstü yakalandılar! Değeri...

Diyarbakır Kayapınar'da İbranice el yazması olan tarihi kitabı, 300 bin TL'ye satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

300 BİN TL'YE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde 3 kişinin ellerindeki İbranice el yazması tarihi kitabı 300 bin TL'ye satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin aracında yapılan aramada, el yazması kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kitap Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

