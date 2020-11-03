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Satmaya hazırlandığı otomobili alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

Antalya’da bir esnafın, kamyonet almak için satmaya hazırlandığı otomobili alev alev yanarak hurdaya döndü.Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Vakıf Zeytinliği yolunda meydana geldi.

Antalya’da bir esnafın, kamyonet almak için satmaya hazırlandığı otomobili alev alev yanarak hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Vakıf Zeytinliği yolunda meydana geldi. Hırdavat işi ile uğraşan Seyfettin Tunç, 2 ay önce borçla aldığı 35 DC 1970 plakalı otomobilini satmak için bir galerici ile görüştü. Görüşmenin ardından Tunç, aracındaki eksiklikleri tamamlamak için Akdeniz Sanayi Sitesi’ne hareket etti. Tunç, sanayi yolundayken aracının motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladığını farkedince hemen otomobilini kenara çekti. Tunç, iner inmez aracı alevler sardı. Yoldaki sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, Seyfettin Tunç, aracının yanından diğer araçların geçmesini engellemeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobilin her yerini sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç yanarak hurdaya döndü. Emekleri yanıp giden sürücü Seyfettin Tunç ise büyük üzüntü yaşadı. Aracın yanma anını ise vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"Kamyonet alacaktı"
Tunç’un aracını 2 ay önce 46 bin TL’ye borçla aldığı ve kamyonet almak için bir galerici ile görüşme yaptığı, otomobilindeki eksiklikleri gidermek için sanayiye doğru gittiği öğrenildi.

"Param kül oldu"
Otomobilini borçla aldığını belirten Seyfettin Tunç, “2 ay önce otomobilimi 46 bin TL’ye aldım. Galericiye uğradım ardından Akdeniz Sanayi Sitesi’ne doğru yola çıktım. Vakıf zeytinliği yanına geldiğimde dumanlar yükselmeye başladı. Hemen durdum alev almaya başladım. Diğer sürücüleri gelmeyin diye uyardım. Aracın yanıyordu ama kimse durmadan geliyordu. Aracı çekip hurdacıya bırakacağım. Aracım, param kül oldu. Ama Allah’tan canımıza bir şey gelmedi” dedi.

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