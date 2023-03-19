HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Satmaya kıyamadı, bu hale getirdi! Görenlerin ilgisini çekiyor

Satmaya kıyamadı, bu hale getirdi! Görenlerin ilgisini çekiyor

19.03.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de restoran ve rafting parkuru işleten Muhammet Yaylacı'nın otel odasını andıran kamyoneti görenlerin ilgisini çekiyor. Yaylacı, satmaya gönlü razı gelmeyince üzerine çatı da monte ettiği 1992 model kamyonetinin kasasını 4 kişinin konaklayabileceği odaya dönüştürmüş durumda. Direksiyon, vites kolu, pedallar ve torpido gibi parçaları yerinde bırakan Yaylacı, adrenalin tutkunu misafirlerini kamyonet odada ağırlıyor. Yaylacı'ya göre, fotoğraf çekmeye gelenler, bir akşam kalmak için can atıyor.

Satmaya kıyamadı, bu hale getirdi! Görenlerin ilgisini çekiyor

Ardeşen ilçesine bağlı Durak köyünde yaşayıp daha sonra ilçe merkezine yerleşen restoran, rafting parkuru tesisi sahibi ve işletmecisi Muhammet Yaylacı, uzun süre çay taşıyıp, satmaya gönlü razı gelmediği 1992 model kamyonetinin kasasını konaklama alanına dönüştürmek istedi.

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto2

Yaylacı, işletmesinin bitişiğindeki taşlık alana sabitlediği kamyonetin üzerine önce çatı monte etti ardından da kasa kısmını 2'si yetişkin 4 kişinin konaklayabileceği odaya dönüştürdü.

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto3

OTEL ODASINI ANDIRIYOR

Yaylacı, direksiyon, vites kolu, pedallar ve torpidosunu yerinde bırakıp, orijinalliğini bozmadığı kamyonetinde, ısrarcı olan adrenalin tutkunu bazı misafirlerini ağırlıyor.

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto4

Otel odasını andıran görünümüyle kamyonet, görenlerin ilgisini çekiyor.

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto5

Yer Denizli… Hurdalıkta bulduğu Volkswagen aracı baştan yarattı! Gören şaşırıyor… Yer Denizli… Hurdalıkta bulduğu Volkswagen aracı baştan yarattı! Gören şaşırıyor…

'TURİSTLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKİYOR’

Görenlerin kamyonette konaklamak istediğini söyleyen Muhammet Yaylacı, “Turizme katkı yapmak adına böyle bir şeyi düşündük. Gelen misafirlerimiz kamyonete çok ilgi duyuyor. Biz de arada bir konaklıyoruz. Bir süre çay taşımak için kullandığımız kamyonet 92 model. Çay kesmeyi bırakıp turizmle uğraşmaya başlayınca, böyle bir proje yapmak istedik.

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto6

Kamyonetin içerisinde 4 kişi konaklayabiliyor. Konaklayanlar muhteşem bir yer olduğunu söylüyor. Yurt dışından gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekmeye gelenler, bir akşam kalmak için can atıyor" dedi.

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto7

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto8

kamyonet-kasasi-otel-odasi_7739_dhaphoto9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıraathanede kurşun yağmuru! Yaralılar...Kıraathanede kurşun yağmuru! Yaralılar...
'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması
Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Rize otel kamyonet

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!

Ronaldo 35 metreden attı, kaleci bile ne olduğunu anlamadı!

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!

Et fiyatları zamlanacak mı? Herkes merak ediyordu...

Et fiyatları zamlanacak mı? Herkes merak ediyordu...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.