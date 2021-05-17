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  4. Satmaya kıyamayınca çatıya çıkarmış! İlk otomobilini 30 yıldır bahçede sergiliyor

Satmaya kıyamayınca çatıya çıkarmış! İlk otomobilini 30 yıldır bahçede sergiliyor

17.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'deki bir evin bahçesindeki yapı üzerine 30 yıl önce yerleştirilen otomobil görenleri şaşırtıyor.

Satmaya kıyamayınca çatıya çıkarmış! İlk otomobilini 30 yıldır bahçede sergiliyor

Çanakkale'nin Yenice’ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.

"30 YIL ÖNCE, ÇALIŞIR VAZİYETTE OTURTMUŞ"

Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, “ Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya’nın ilk aracıymış. Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim” dedi.

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İHA

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