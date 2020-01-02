’Satmıyorum, içiyorum’ dedi ancak toksikoloji raporu ele verdi

Manavgat’ta polisin 1,3 gram eroin ve 1.9 gram metamfetamin ile yakaladığı Ahmet N. (35), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Polisteki sorgusunda uyuşturucuyu kullandığını iddia eden Ahmet N., toksikoloji raporunda eroine rastlanılmaması sebebiyle Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Manavgat’ta 17 Haziran 2019 tarihinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan ve bir otelde terzilik yaptığı belirlenen Ahmet N.’nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ahmet N., Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söylerken sevk edildiği Manavgat 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Ahmet N.’nin uyuşturucu madde satmadığı, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kullanmak için üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeleri 500 liraya aldığını söylediği belirtilerek, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianame Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava görüldü. 2011 yılından beri uyuşturucu kullandığını belirten Ahmet N., Mardin’den kan davası nedeniyle Manavgat’a geldiğini ve bir otelde terzi olarak çalıştığını söyledi. Ahmet N., “Ben uyuşturucu maddeleri yakalandığım pazar günü Antalya’dan aldım. Aldığım şahsı ismen bilmiyorum. 10 gram eroin, 4 gram kristal karşılığında 500 TL para verdim ama zaten aldığım miktar daha da düşükmüş. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım, temin etmedim, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim” dedi.

Davayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin içinde eroin maddesinin de bulunması nedeniyle cezada artırım yapılması gerektiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme sanığa uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1250 gün karşılığı 25 bin lira adli para cezası verdi.

