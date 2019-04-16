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Satranç kültürleri birleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Siirt’te Cedid Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında hazırlanan ‘hoşgörü satrançta buluşuyor-we meet in chess for tolerance’ adlı proje kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençler, Siirt’te satranç oynayıp tarihi yerleri gezdi.İtalya, Hırvatistan, İspanya, Romanya ve Türkiye’den olmak üzere 25 katılımcı Siirt’e geldi.

Siirt’te Cedid Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında hazırlanan ‘hoşgörü satrançta buluşuyor-we meet in chess for tolerance’ adlı proje kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençler, Siirt’te satranç oynayıp tarihi yerleri gezdi.
İtalya, Hırvatistan, İspanya, Romanya ve Türkiye’den olmak üzere 25 katılımcı Siirt’e geldi. Siirt’te akranlarıyla buluşan Avrupalı gençler, daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Avrupalı gençlerin kente geldiğini belirte Siirt Cedid Derneği Başkanı ve Satranç Federasyonu Siirt İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, proje kapsamında Siirtli gençler ile Avrupalı gençlerin bir araya geldiğini söyledi. Hoşgörü ve anlayışın değişime katkı sunmasını beklediklerini kaydeden Özyeşil, gençlerin aralarında satranç oynayarak kültür etkileşiminde bulunduğunu ifade etti. Özyeşil, “Hoşgörü satrançta buluşuyor projesini gerçekleştirdik. Şu anda uygulamaktayız, ulusal ajansa sunduğumuz bu projede İspanya, Hırvatistan, Romanya, İtalya bizim ortağımız. Türkiye’den de oluşmakta 25 katılımcıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız bu gelen katılımcılara Siirt’te satranç oynamaları ve satranç oynadıkları gençlerle diyalog kurmaları hoşgörüyü artırmaları günümüzde var olan ırkçılığı bu satranç aracılığıyla ortadan kaldırmaları. Şuan da satranç oynanmakta. Ve Siirt’in çeşitli bölgelerinden gençler onlarla satranç oynayıp tanışıp sohbet edip birlikte iletişim kurmakta. Bu da satrançta hoşgörüyü artırmaktadır” dedi.
İtalya’dan geldiğini söyleyen Filippo Pedron, Siirt’e gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Pedron, “Burada bulunmak çok güzel. İnsanlarla iletişimde bulunmak çok güzel. Farklı din, dil, ırk fark etmeksizin bizlerle olmaktan çok mutlu. 4 olmuş geleli 3 sonra geri dönecekler biraz üzgün hissediyorlar buradaki insanlarla kaynaşmak farklı yerleri görmekten çok memnunlar. Çok keyif almışlar gördükleri yerlerden dikili taş özellikle hoş hoşlarına gitmiş burada olmaktan çok memnunlar” diye konuştu.
Hoşgörü satrançta buluşuyor projesiyle burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten Hırvat Iva Cavar, satranç öğrendiğini ve farklı kültürlerdeki insanlarla tanışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Cavar, “Bu süreçte Siirt’te çok farklı yerleri gezdik. Bu durumdan, insanlarla bir arada olmaktan, farklı kültürleri tanımaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Hırvatistan’dan İstanbul’a geliyorlar. İstanbul’u biliyorlar ama mutlaka Siirt’i de görmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

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