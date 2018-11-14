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Satranç şampiyonları Özdilek'te yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Özdilek iş birliği ile hazırlanan satranç turnuvasının ön elemeleri 17-18 Kasım'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Özdilek iş birliği ile hazırlanan satranç turnuvasının ön elemeleri 17-18 Kasım'da gerçekleşecek.

Özdilek'ten yapılan açıklamaya göre, Özdilek, Türkiye genelindeki 12 şehirden 64 genci satranç turnuvasında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

TSF internet sitesi üzerinden her şehir için ayrı şekilde açılacak kayıt platformlarında, çevrim içi başvuruların kabul edildiği turnuvanın ön elemelerine; 8-16 yaş grubunda, toplam bin 24 yarışmacının katılım sağlayacağı öngörülüyor.

Her lokasyonun birincisi, 24-25 Kasım hafta sonunda ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’de gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Turnuva finalinde ilk 3’e giren katılımcıya kupa ve tablet, turnuvayı tamamlayan tüm katılımcılara ise madalya ve satranç takımı takdim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
özdilek Türkiye Satranç Federasyonu

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