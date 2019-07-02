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Satranç takımı kupalara doymuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcuları, 7.

Satranç takımı kupalara doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç sporcuları, 7. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası’nda takım halinde birincilik ve üçüncülük elde etti.
Katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalardan boş dönmeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bir organizasyondan daha başarı ile döndü. 13 ülkeden, 41’i unvanlı 539 sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası’nda Bursa ekibi, A, B, C kategorilerinde toplam 17 sporcuyla mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü, A kategorisinde yarışan sporcuları Anıl Berk Erdoğan, Canalp Cansun ve Ervin Özkan’ın topladığı 15,5 puan ile üçüncü olurken, Utku Yenen, Ada Yıldırım ve Atakan Başdar’la kazanılan 20,5 puan ile C kategorisinin şampiyonu oldu. Yeşil-beyazlılarda Utku Yenen C kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Satranç takımı kupalara doymuyor

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