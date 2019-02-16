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Satranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvası kapsamında Tekirdağ'a gelen dünyaca ünlü satranç ustası (FM) Sasa Jevtic, düzenlenen turnuvada simultane satranç maçı ile 20 kişi ile karşılaştı.

Satranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Rodostoşah Uluslararası GM ve Rodostoşah WGM Satranç Turnuvası kapsamında Tekirdağ'a gelen dünyaca ünlü satranç ustası (FM) Sasa Jevtic, düzenlenen turnuvada simultane satranç maçı ile 20 kişi ile karşılaştı.
Süleymanpaşa ilçesindeki bir AVM'de gerçekleşen satranç maçında Sasa Jevtic'e rakip olmak isteyenler için etkinlik günü başvuru merkezi kuruldu. Jevtiç, farklı yaşlardan oluşan 20 rakibi ile tek tek maç yaptı. Oldukça çekişmeli geçen 20 maçın 17'sini Jevtiç, kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sasa Jevtiç'in dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu belirterek, "Tekirdağlı satranç oyuncularıyla simultane maçlar gerçekleştirdi. Biliyorsunuz her sene bizim yaptığımız Rodostoşah turnuvaları, gelişerek devam ediyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin satrançla zihinsel gelişimlerini, uzun vadede planlama yapma becerilerini arttırmalarını sağlamak ve Süleymanpaşa'da satranç sporunu geliştirmek. Süleymanpaşa bu anlamda çok önemli yol aldı. Türkiye Satranç Federasyonu'yla birlikte her yıl farklı etkinlikler yapıyoruz. Önümüzdeki sene de dünya çapında büyük bir turnuvaya hazırlanıyoruz. Artık Süleymanpaşa satrançta ülke sınırlarını aşarak Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı. Bizim hedefimiz satrançta dünya çapında Süleymanpaşa'yı tanınır hale getirmek. Bu hedefe de adım adım ilerliyoruz" dedi.
20 satranç severle simultane maç yapan dünyaca ünlü satranç ustası Jevtic, Tekirdağ'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Jevtiç,"Genç satranç oyuncularının kendilerini geliştirmeleri ve satranca olan ilginin arttırılması için bu gibi etkinlikler çok önemli. Genç yaşta üst düzey satranç oyuncuları ile tanışıp onları takip edebilmek ve bugünkü gibi etkinliklerde onlara karşı oynayabilmek gelişim açısından çok faydalı. Bu anlamda, Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'na işbirliği içinde gerçekleştirdikleri organizasyonlarla satrancın yaygınlaşmasına katkı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutlu oldum" dedi.

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Satranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadıSatranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadıSatranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadıSatranç ustası Jevtiç, 20 kişiye karşı oynadı

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