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Satranç ve Dama Sevenler Derneğinde kumar oynatmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 85 kişiye, 320'şer lira ceza uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bulunan Satranç ve Dama Sevenler Derneğinde kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye, 320'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren Satranç ve Dama Sevenler Derneğine ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişi ile dernek yöneticisi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 85 kişi, 320'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı.

"Kumar oynatmak için yer ve imkan temini" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan dernek yöneticisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kumar operasyon

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