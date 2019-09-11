HABER

Satranç ve Dama Severler Derneği’ne kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Satranç ve Dama Sevenler Derneği’nde kumar oynadıkları belirlenen 87 kişiye 320’şer lira ceza uygulandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı özel bir ekip, İstiklal Mahallesinde çalıştırılan Satranç ve Dama Severler Derneği’ne operasyon düzenledi.

Eskişehir’de Satranç ve Dama Sevenler Derneği’nde kumar oynadıkları belirlenen 87 kişiye 320’şer lira ceza uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı özel bir ekip, İstiklal Mahallesinde çalıştırılan Satranç ve Dama Severler Derneği’ne operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 87 kişi ile dernek yöneticisi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 87 kişiye 320’şer lira olmak üzere toplam 27 bin 840 lira ceza verilerek serbest bırakıldı. ’Kumar oynatmak için yer ve imkân temini’ suçunu işlediği iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan dernek yöneticisi 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Çocuklarını odaya kapatıp, eşini öldüren kocaya müebbet hapisÇocuklarını odaya kapatıp, eşini öldüren kocaya müebbet hapis
D-100'ü savaş alanına çeviren "makas" kazası kameradaD-100'ü savaş alanına çeviren "makas" kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.