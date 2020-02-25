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  4. 'Satrancın atası' deniyordu! Oyun setinin eksik parçaları bulundu

'Satrancın atası' deniyordu! Oyun setinin eksik parçaları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2020 14:38 | Son Güncelleme

Siirt'teki Başur Höyük'te yapılan kazıda 2012 yılında milattan önceki dönemlere ait olduğu belirtilen 'oyun seti' bulunmuştu. Oyun setine ait eksik parçalar ortaya çıktı. Ilısu Baraj Gölü'nun altında kalacak eserlerin kurtarılması amacıyla yürütülen kazılarda bulunan oyun seti, satrancın atası olarak tanımlanmıştı.

ABD'de yayımlanan görsel sanatlar dergisi Artnews tarafından son 10 yılın en önemli arkeolojik çalışmaları arasında gösterilen Başur Höyük'teki kurtarma kazıları tamamlandı.

Mezopotamya tarihine ilişkin önemli verilere de ulaşıldı

Kazı Başkanı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Haluk Sağlamtimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 2007 yılında başlayan kazılarda Mezopotamya tarihine ilişkin önemli verilere ulaşıldığını bildirdi.
Kazılarda 2012 yılında bir mezarlıkta 5 bin yıl önce oynandığı düşünülen oyun taşlarının bulunduğunu, bunun dünyanın en eski figüratif oyun seti olarak tanımlandığını aktaran Sağlamtimur, son kazılarda oyunun eksik taşlarını da bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
"Oyunun birkaç parçası eksikti, onları da son kazılarda ortaya çıkardık ve seti tamamlamış olduk. Bu oyun seti çok önemli, Mezopotamya ve Anadolu'yu kapsayan geniş bir coğrafyada tarihlenebilen en erken oyun seti. Bunlar milattan önce 3100 ile 2900 yılları arasına tarihleniyor. Olasılıkla bu bir mezar hediyesi. Bu oyun seti, çok da oynanmış gibi görünmüyor, yani üzerinde aşınma yok. Bu açıdan önemli. Son kazılarda da eksik figürleri bulmuş olduk ve gerçekten sevindik."

BATMAN MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

BATMAN MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR
Oyun setinin "satrancın atası" olarak tanımlandığını, Mısır'da da benzer oyunların saptandığını dile getiren Sağlamtimur, şöyle devam etti:
"Bu oyun setinin maalesef tahtasını bulamadık. Büyük ihtimalle mezarın içinde vardı ama çürüdü gitti. Tahtasını bulsaydık nasıl oynandığını anlayabilirdik. Buna benzer oyunlar devam ediyor, hatta Mısır'da çok yakın benzerleri var.
Oyun seti renkli taşlardan oluşuyor, oyunun içinde renkle ilgili bir şeyler olması lazım. Oyuna ismini veren iki ana hayvan figürü domuz ve köpek. Öyle olunca biz bu oyunu 'domuzlar ve köpekler' oyunu olarak adlandırdık çünkü daha sonra bulunan oyunlar da bu şekilde adlandırılmış. Taşların şekillerini ve sayılarını dikkate aldığımızda, oyunun 4 rakamı üzerine kurulduğunu tahmin ediyoruz. Şimdilik figüratif anlamda dünyada en erken oyun taşı bunlar ve Batman Müzesi'nde sergileniyor. Müzeye yolu düşen herkes bu oyun setini görebilir."
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da söz konusu buluntuların arkeoloji tarihi açısından çok önemli olduğunu belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı Sağlamtimur ve ekibini tebrik etti. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Başur Höyük Ilısu Barajı Gölü

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