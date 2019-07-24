Satrançseverleri buluşturan kahve

Kılıç, 22 yıl önce geldiği kahvede bir yaşlıyı oynarken gördüğünde satranca ilgisinin başladığını ifade ederek, "Daha sonra satrancın turnuva ortamının olduğunu öğrenince bu işin teorik kısmını öğrendim. Yaklaşık 22 yılda birçok şampiyonluk elde ettim. Satranç kariyerimi antrenörlük ve hakemlikle sürdürüyorum." dedi.

Kahvede öğrendiği ve merak duyduğu satrançta milli takım antrenörü olan İhsan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte satranç kültürünün çok eskilere dayandığını söyledi.

Kimi yanındaki arkadaşından kimi de merakla oynayanları izleyerek satranç öğrenen vatandaşlar, yapılan hamleleri pürdikkat takip ediyor.

Yudumladıkları çay eşliğinde satranç oynayan vatandaşlar, bunun gelecek nesillere aktarılması için de gençlere örnek oluyor.

Farklı meslek mensubu veya emekli 50 yaş üstü satrançseverler, "kültürel miras" olarak gördükleri bu zeka oyununu oynamak için kahveyi mesken tutuyor.

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'teki Satranç Kahvesi'nde bir araya gelen 50 yaş üstü vatandaşlar, gün boyu bu zeka oyunuyla vakit geçiriyor.

Kurduğu Siirt Satranç Gençlik Spor Kulübü Derneğinin başkanlığını da yaptığını anlatan Kılıç, satranç sevdasının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Bu konuda kendini geliştirdiğini ve "Hayatımın Hamlesi" ile "Satranç Öğrenmeye Var mısınız?" adlı kitapları yazdığını belirten Kılıç, satrancın heyecan ve aynı zamanda sabır gerektiren bir zeka oyunu olduğunu kaydetti.

"Kahvede oynayan yaşlılarla irtibat halindeyim. Yaşlıların pratik gücü var, her gün oynadıkları için yeni pratik hamleler yapabiliyorlar. Kendilerine göre bir sistemlerini kurmuşlar." diyen Kılıç, herkese bu zeka oyunuyla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

- "55 yıldır oynuyorum"

Kahvenin müdavimlerinden 78 yaşındaki Raşit Kezer, yıllarca Şırnak'ta müteahhitlik yaptığını, Cizre ilçesinde genç yaşta bu oyunla tanıştığını söyledi.

Kezer, kahvede bir kişi hariç herkesi yenebildiğini anlatarak, "55 yıldır fırsat buldukça bu oyunu oynuyorum. 50 yaşında katıldığım yarışmalarda 7 kupa aldım. Arkadaşlarımla burada buluşup satranç oynuyoruz. Bazı günler sabah namazından sonra gelip zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.