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Satterfield ABD Büyükelçiliği Görevine Resmen Başladı

14.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

Başkan Trump'ın aday göstermesi sonrası Haziran ayı sonunda Senato'nun da onayını alan David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bulunduğu törenle yemin ederek resmen görevine başladı

Satterfield ABD Büyükelçiliği Görevine Resmen Başladı

Başkan Trump'ın aday göstermesi sonrası Haziran ayı sonunda Senato'nun da onayını alan David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bulunduğu törenle yemin ederek resmen görevine başladı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Satterfield'in yemin ederek resmen göreve başlamasını Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafla haber verdi.

Pompeo, "Büyükelçi David Satterfield'in Türkiye'deki en üst diplomatımız olarak yemin etmesinden memnuniyet duyuyorum. Büyükelçi Satterfield, bilgi ve tecrübe zenginliğiyle göreve geliyor. ABD'nin çıkarlarını temsil ettiği için şanslıyız" dedi.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Washington'un Ankara'da maslahatgüzar seviyesinde temsil dönemi böylece sona erdi.

Büyükelçi John Bass'ın Ekim 2017'de görev süresinin sona ermesinin ardından Washington yönetimi, Ankara için isim belirlememişti. Başkan Trump, 16 Şubat'ta David Satterfield ismini Türkiye Büyükelçiliği için önermişti. Satterfield'ın Ankara'ya atanmasının ABD Senatosu tarafından onaylandığı 28 Haziran günü açıklanmıştı.

Geçmişte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görülen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Büyükelçi Satterfield, Ankara'ya gelişine ABD Senatosu tarafından onay verilmesi öncesindeki prosedür gereği 11-12 Nisan'da Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda kendisine Türkiye hakkında yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Satterfield, Türk-Amerikan ilişkilerinde zorlu bir dönem yaşandığını belirterek özellikle Ankara'nın, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alımına karşı görev yapacağı yönünde mesajlar vermişti. Bu konuda Satterfield'in "Büyükelçi olarak onaylanırsam Türkiye’ye doğru stratejik seçimi yapması için bastıracağım” ifadesi dikkat çekmişti. Satterfield, "Türkiye Rusya’dan S-400 satın alarak F-35 programına katılımını riske atıyor. CAATSA (Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) kapsamında yaptırımlarla karşı karşıya. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de NATO’nun 70. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada dediği gibi, Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakında önemli bir ortak olarak kalmak mı istiyor yoksa bu ittifakı baltalayan pervasız kararlar vererek bu ortaklığın güvenliğini tehlikeye mi atmak mı?” ifadelerini kullanmıştı.

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